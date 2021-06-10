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Глава компании The Collection объявил о намерении провести IPO

Экономика
Глава компании The Collection объявил о намерении провести IPO
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Лондон, 10 июня. Акции управляющей компании The Collection могут впервые появиться в продаже, объявил ее основатель. Во владении организации находятся более 20 фирм в разных странах.

Планы по проведению IPO озвучил в беседе с РБК бизнесмен Кирилл Писарев. Он является основателем фирмы и ее основным владельцем. Компания занимается премиальной недвижимостью в Великобритании и Франции, известно о планах расширения на американский рынок.

«Частный инвестор — это первая стадия привлечения капитала. И по классике жанра через два-три года мы должны выйти на публичный рынок, обеспечив тем самым возможность выхода для наших инвесторов», — объяснил глава компании.

Писарев не уточнил размер доли, которая будет выставлена на продажу. Он заявляет, что более 90% ценных бумаг в данный момент принадлежит ему, остальные 10% — у небольших акционеров.

Другой ретейлер ранее объявлял о планах провести IPO. СМИ стало известно о планах российской компании Familia по выходу на биржу.

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