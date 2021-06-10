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Польского журналиста обвинили в шпионаже в пользу России

Происшествия
Польского журналиста обвинили в шпионаже в пользу России
podkarpacka.policja.gov.pl

Варшава, 10 июня. Агенты внутренней безопасности Польши задержали бывшего сотрудника крупного издания Wprost по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Журналисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает Генеральная прокуратура республики, задержанный действовал в интересах российской разведки. По данным ведомства, журналист активизировал свою шпионскую деятельность после того, как в мае задержали его коллегу по подозрению в том же преступлении.

Сейчас бывший сотрудник Wprost находится под стражей. Ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. Сообщается, что во время обысков в его квартире силовики изъяли более 300 тысяч злотых и большое количество электронных носителей данных.

Операция по задержанию подозреваемого прошла 31 мая, передает сайт 360tv.ru.

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Все новости / Происшествия / Польского журналиста обвинили в шпионаже в пользу России
россия польша арест шпионаж журналист
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