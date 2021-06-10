Резкое снижение скорости авто в городах России и другие поправки к ПДД

МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Однако с ним не согласны множество экспертов, утверждающих, что подобные меры резко сократят смертность в России.

Кроме того, от депутатов ГД Гаджимета Сафаралиева и Александра Старовойтова поступило предложение вернуть в программу школьного образования России обучение правилам дорожного движения и вождение автомобиля. Подобная практика была широко распространена в школах Советского Союза.

Эти и другие изменения в ПДД обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Цивилевым.

Брифинг члена комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Алексея Цивилева пройдет в четверг, 10 июня, в 10:30.

Напомним, депутаты Госдумы также хотят превратить в законы правила дорожного движения, инвалидам могут дать право бесплатной парковки на любых местах, а для скрывшихся с места аварии водителей введут альтернативное наказание. Эти предложения обсуждались в рамках «автомобильной» рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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