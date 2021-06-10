Встреча Байдена и Путина пройдет на знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве

Женева, 10 июня. Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоится на вилле Ла Гранж в Швейцарии. Об этом заявили в МИД страны.

Встреча глав государств пройдет 16 июня. Во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии поблагодарили Москву и Вашингтон за выказанное доверие при выборе места переговоров. Об этом говорится в распространенном заявлении в Twitter министерства.

Ранее о предстоящем саммите в Женеве высказался сенатор Алексей Пушков. По его словам, глава Белого дома намерен в жесткой форме уведомить российского лидера о позиции США относительно якобы «агрессивной» политики РФ.