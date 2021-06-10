Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску техники ВСУ к линии разграничения

Луганск, 10 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают переброску танков и артиллерии к линии соприкосновения, говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили передислокацию сил и средств ВСУ. В Луганской области были замечены 12 самоходных артиллерийских установок «Акация» (калибра 152 миллиметра), и 12 танков Т-64. Они находились на железнодорожной станции Рубежное, и еще два Т-64 размещены в населенном пункте Лисичанск.

Некоторое время назад наблюдатели сообщили о появлении реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в Славянске. Бойцы ВСУ переместили свои позиции ближе к линии обороны Народной милиции ЛНР в районе Катериновки.

Разведка ЛНР ранее зафиксировала появление самоходных гаубиц «Гвоздика» (калибр 122 миллиметра) у линии разграничения. Техника находилась у ж/д станции Рубежное. Также генерал ВСУ заявил о ведении неприцельного огне из артиллерии в 2014 году, передает «Царьград».