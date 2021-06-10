Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 09:54
Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Бердский хакер похитил 6 млн рублей из банкомата
Манукян отреагировал на признание ФБК Навального экстремистской организацией
Российский аналог Zoom внедряют в школах Тульской области
В Свердловской области автобус въехал в остановку, погибли шесть человек. События дня
Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%
Японскую шхуну выдворили за пределы РФ после уплаты штрафа
СК возбудил дело по факту смерти шести человек в поселке Горный
Все новости

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску техники ВСУ к линии разграничения

Армия
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску техники ВСУ к линии разграничения
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Луганск, 10 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают переброску танков и артиллерии к линии соприкосновения, говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили передислокацию сил и средств ВСУ. В Луганской области были замечены 12 самоходных артиллерийских установок «Акация» (калибра 152 миллиметра), и 12 танков Т-64. Они находились на железнодорожной станции Рубежное, и еще два Т-64 размещены в населенном пункте Лисичанск.

Некоторое время назад наблюдатели сообщили о появлении реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в Славянске. Бойцы ВСУ переместили свои позиции ближе к линии обороны Народной милиции ЛНР в районе Катериновки.

Разведка ЛНР ранее зафиксировала появление самоходных гаубиц «Гвоздика» (калибр 122 миллиметра) у линии разграничения. Техника находилась у ж/д станции Рубежное. Также генерал ВСУ заявил о ведении неприцельного огне из артиллерии в 2014 году, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску техники ВСУ к линии разграничения
всу донбасс обсе
Комментировать
Эксклюзив
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164993 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 85011 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 74808 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74171 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 70191 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Рейтинг@Mail.ru