Задавивший шестерых людей в Свердловской области автобус не принадлежит предприятию

Екатеринбург, 10 июня. На территории предприятия в поселке Горный произошла смертельная авария. Источник ФАН сообщил, что автобус не принадлежит производственной организации.

Транспортное средство принадлежит стороннему автотранспортному предприятию.

Ранним утром автобус вез группу работников на смену. В результате возникшей технической неисправности водитель потерял контроль над управлением. Автобус сбил других работников предприятия. От тяжелых травм скончались шесть человек. Помощь медиков потребовалась еще нескольким пешеходам.