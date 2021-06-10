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Задавивший шестерых людей в Свердловской области автобус не принадлежит предприятию

Происшествия
Задавивший шестерых людей в Свердловской области автобус не принадлежит предприятию
Pr Scr youtube.com  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Екатеринбург, 10 июня. На территории предприятия в поселке Горный произошла смертельная авария. Источник ФАН сообщил, что автобус не принадлежит производственной организации.

Транспортное средство принадлежит стороннему автотранспортному предприятию.

Ранним утром автобус вез группу работников на смену. В результате возникшей технической неисправности водитель потерял контроль над управлением. Автобус сбил других работников предприятия. От тяжелых травм скончались шесть человек. Помощь медиков потребовалась еще нескольким пешеходам.

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авария автобус смерть
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