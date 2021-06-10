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Ученые раскрыли секрет исчезновения самого большого моря на Земле

Общество
Ученые раскрыли секрет исчезновения самого большого моря на Земле
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 10 июня. Группе западных ученых удалось установить главную причину исчезновения самого большого древнего моря на Земле под названием Паратетис.

За всю историю своего существования Паратетис пережил четыре катастрофических цикла. В конечном итоге море сомкнулось, превратилось в озеро, а потом и вовсе исчезло с поверхности Земли. Такой вывод на основании длительных исследований сделала группа западных ученых. По итогам работы они написали статью и опубликовали ее в журнале Scientific Report.

«Паратетис пережил четыре катастрофических цикла, обусловленных изменением климата, которые сначала уменьшили размер моря, а затем, вероятно, уничтожили значительное число видов, живущих в нем», — сказано в сообщении.

Не так давно группа ученых из Германии доказали полезность глобального потепления для человечества. Исследователи подвергли критике не саму теорию антропогенного глобального потепления, но истеричную реакцию на увеличение температуры со стороны современных политиков.

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море климат паратетис
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