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Полуголый мужчина напугал жителей Пензы опасным стриптизом, опубликовано видео

Общество
Полуголый мужчина напугал жителей Пензы опасным стриптизом, опубликовано видео
Федеральное агентство новостей  / 

Пенза, 10 июня. Вызывающее поведение неизвестного мужчины в центре Пензы не на шутку перепугало жителей близлежащих домов. Находясь в безрассудном состоянии, горожанин срывал с себя одежду и перекатывался по парковке придомовой территории.

На видеозаписи, которую очевидцы разместили в соцсетях, видно, как полуголый пензенец по-пластунски ползет к чужому автомобилю и даже едва не забирается под него. За действиями дебошира наблюдают местные жители.

В беседе с корреспондентом ФАН одна из свидетелей инцидента сообщила, что для усмирения неадекватного мужчины очевидцы вызвали сотрудников полиции. Только по приезде правоохранителей горожанин успокоился.

«Кто-то из прохожих вызвал скорую и полицию, а позже и машина Росгвардии подъехала. Мужчина вел себя очень неадекватно: сначала побежал на детскую площадку, потом начал раздеваться и кувыркаться на парковке. Задел несколько машин. Когда приехали сотрудники полиции, стал спокойнее. Он точно был не пьяный, скорее всего под сильными наркотиками», — рассказала собеседница.

В УМВД России по Пензенской области факт задержания мужчины подтвердили. Как стало известно ФАН, в настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление причин инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о толпе агрессивных школьников, изуродовавших чужой автомобиль на окраине Пензы. Результатом противоправных шалостей стала постановка детей на учет в ПДН.

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