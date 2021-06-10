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Россия возьмет на вооружение опыт монахов Тибета для запуска полетов на Марс

Наука
Россия возьмет на вооружение опыт монахов Тибета для запуска полетов на Марс
pixabay.com/PD

Москва, 10 июня. Российские ученые исследуют практики тибетских монахов, надеясь получить полезную информацию, которая пригодится для реализации космических полетов.

Специалисты изучают «тукдам» или «посмертную медитацию». Монахи в этом случае считаются клинически мертвыми. Однако они продолжают сидеть в одной позе без признаков разложения. Такое состояние может иметь решающее значение для полетов на Марс, считает ведущий специалист по планированию дальних космических путешествий из Российского института биомедицинских проблем Юрий Бубеев.

«Изучаются многие методы, которые могут помочь людям осуществить свою мечту — достичь Марса с наименьшими потерями для организма. Один из таких методов, который сейчас рассматривается нами и НАСА, спячка. Так космонавты будут меньше уставать друг от друга, не будет межличностных конфликтов», — разъяснил он.

В Роскосмосе назвали дату старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Ожидается, что аппарат запустят 1 июля. Старт намечен на 15:48 по московскому времени. Ракета выведет на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

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марс тибет монахи
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