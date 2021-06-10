Отчим несколько лет растлевал падчерицу в Саратовской области

Саратов, 10 июня. Житель Балашова предстанет перед судом по обвинению в растлении своей падчерицы 2005 года рождения. Как считает следствие, 31-летний мужчина с 2012 года совершал действия сексуального характера по отношению к девочке.

«Очень жаль, что девочка не решилась сразу рассказать об отвратительных действиях своего отчима. Скорее всего, он ее чем-то запугал или еще как-то угрожал. В таких случаях нужно сразу рассказывать о произошедшем, иначе подобный ужас будет продолжаться», — рассказала корреспонденту ФАН психолог Ирина Панкратова.

Ранее женщина заколола сожителя шампуром в Саратовской области. Смертельным оказался единственный удар.