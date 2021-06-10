В США раскритиковали признание ФБК экстремистской организацией

Вашингтон, 10 июня. Американский Госдеп раскритиковал решение Московского городского суда о признании организаций, связанных с блогером Алексеем Навальным, экстремистскими.

В сообщении начальника пресс-службы ведомства Неда Прайса сказано, что Госдеп осуждает признание «Фонда борьбы с коррупцией»1 и Фонда защиты прав граждан (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов) экстремистскими организациями.

Аналогичное мнение в Госдепе выразили по поводу признания штабов Навального3 (включены в перечень экстремистов по решению Мосгорсуда; являются структурным подразделением ФБК) экстремистской организацией.

Как стало известно ранее, юрист Илья Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального. По его словам, объединения сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга