В Свердловской области автобус въехал в остановку, погибли шесть человек. События дня

На Урале автобус наехал на остановку, погибли шесть человек
Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области. ДТП произошло в 5:19 утра по московскому времени на территории городского округа «Город Лесной». В автобусе находилось 48 человек, из них никто не пострадал. По словам источника ФАН, автобус не смог вовремя остановиться, после чего пробил ворота завода, заехал на режимный объект, где врезался в дерево и совершил наезд на граждан. В результате инцидента пострадали 11 человек, шесть из которых погибли. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, причина ДТП — отказ тормозов автобуса.
МИД РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран
wikipedia.org / Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0
Отказ администрации США от проведения враждебной политики и вмешательства во внутренние дела России — это единственное основание для исключения Соединенных Штатов из списка недружественных стран, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что политика Вашингтона в отношении России включает ряд негативных действий таких, как санкции, постоянное противодействие во внешнеполитическом поле и противодействие российским экономическим интересам. Также власти США зачастую весьма грубо и вызывающе вмешиваются в сугубо внутренние российские дела, что также недопустимо, указал замглавы МИД РФ. Напомним, перечень недружественных стран был создан по поручению Президента РФ Владимира Путина после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне в 2014 году.
Российский бронетранспортер подорвался в сирийском городе Хасака
Федеральное агентство новостей /
Один российский военнослужащий погиб, еще три получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии в провинции Хасеке, сообщили в Минобороны РФ. Согласно сообщению ведомства, трое пострадавших были доставлены в больницы, их жизням ничто не угрожает. По словам очевидцев, бронеавтомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции. В Минобороны РФ заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.
Жертвами автокатастрофы в Перу стали 17 человек
Global Look Press / El Comercio / ZUMAPRESS.com
Автобус с пассажирами съехал с трассы в ущелье в провинции Патас на севере Перу. В результате аварии погибли 17 человек. Транспортное средство упало с высоты 200 метров. В салоне автобуса на момент аварии находились 33 человека, среди них были дети. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Все они доставлены в медучреждения. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неудовлетворительное состояние дорог.
На Большевиков ранним утром загорелся подземный паркинг
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Пожар произошел в подземном паркинге в Невском районе Петербурга ранним утром в четверг, 10 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 04:23 утра. По всей площади жилого дома выгорели четыре легковушки, которые находились на цокольном этаже в парковочной зоне. Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в 05:12. В тушении пожара принимали участие три единицы спецтехники и 12 огнеборцев. Данных о пострадавших не поступало.