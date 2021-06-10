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Экс-премьер Украины рассказал, сколько могла бы продлиться война с Россией

  /   Обновлено: 10 июня 2021 09:42
Политика
Экс-премьер Украины рассказал, сколько могла бы продлиться война с Россией
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 10 июня. Возможный вооруженный конфликт с участием России и Украины продлился бы не больше недели. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Политик обратил внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского. По словам Азарова, лидер страны «мусолит» тему войны с Россией.

«Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и Вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», — сказал экс-премьер в эфире одного из местных телеканалов.

Военный журналист Александр Коц ранее прокомментировал участие Украины в учениях сил НАТО Sea Breeze. По его мнению, Соединенные Штаты используют Киев для «игры на нервах» Москвы.

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украина азаров конфликт
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