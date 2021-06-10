Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина

Таганрог, 10 июня. Чрезвычайное происшествие во время ремонтных на очистных сооружениях в Таганроге унесло жизнь еще одной женщины. Таким образом число жертв достигло 12 человек.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Дмитриадовка в Неклиновском районе Ростовской области. Трагедия случилась на очистных сооружениях где, согласно предварительным данным, произошел выброс метана. Из-за этого 11 рабочих погибли, и еще восемь человек были госпитализированы.

Одному из инженеров водоканала уже предъявили обвинение по статье 216 УК РФ. Ранее Юрий Поляков лишился должности из-за гибели 11 работников в результате ЧП. Фигурант был арестован на два месяца из-за непринятия необходимых мер по технике безопасности.