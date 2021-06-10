Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 10 июня. Следственная группа прибыла на место смертельного ДТП в Свердловскую область. Сотрудники территориального отдела СК РФ устанавливают обстоятельства происшествия.

На место аварии также направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СК РФ. Ими руководит заместитель главы СУ СКР по Свердловской области.

Утром, 10 июня, в результате наезда служебного автобуса на остановку погибли шесть человек. Еще несколько получили травмы. Причиной смертельной аварии, согласно неподтвержденным сведениям, могла стать техническая неисправность автобуса.