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Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области

  /   Обновлено: 10 июня 2021 08:55
Происшествия
Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Екатеринбург, 10 июня. Следственная группа прибыла на место смертельного ДТП в Свердловскую область. Сотрудники территориального отдела СК РФ устанавливают обстоятельства происшествия.

На место аварии также направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СК РФ. Ими руководит заместитель главы СУ СКР по Свердловской области.

Утром, 10 июня, в результате наезда служебного автобуса на остановку погибли шесть человек. Еще несколько получили травмы. Причиной смертельной аварии, согласно неподтвержденным сведениям, могла стать техническая неисправность автобуса.

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