Конный спорт и иппотерапия как средство реабилитации детей

В Ленинградской области построят центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов. Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопрос разработки стандартов по организации иппотерапии — метода лечения и реабилитации, связанного с верховой ездой.

Зачем региону нужен центр адаптивной верховой езды и насколько иппотерапия помогает детям с инвалидностью, обсудят на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», которая пройдет в четверг, 10 июня, в 11:00.

В студии пресс-центра выступят:

— Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;

— Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);

— Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба.

Открытие центра адаптивной верховой езды планируется в августе 2021 года. Стройка и оснащение клуба ведутся на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе. По словам директора по развитию комплекса Анны Лаппе, планируется построить не просто центр реабилитации, а место «притяжения замечательных людей».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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