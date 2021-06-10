Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 09:52
Захарова заявила об американских кураторах организаций Навального
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Бердский хакер похитил 6 млн рублей из банкомата
Манукян отреагировал на признание ФБК Навального экстремистской организацией
Российский аналог Zoom внедряют в школах Тульской области
В Свердловской области автобус въехал в остановку, погибли шесть человек. События дня
Сташевский признался, что две состоятельные женщины хотели купить его на ночь
Цены на продовольствие выросли в России за неделю на 0,16%
Японскую шхуну выдворили за пределы РФ после уплаты штрафа
СК возбудил дело по факту смерти шести человек в поселке Горный
Все новости

Конный спорт и иппотерапия как средство реабилитации детей

Общество
Конный спорт и иппотерапия как средство реабилитации детей
Федеральное агентство новостей  / 

В Ленинградской области построят центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов. Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопрос разработки стандартов по организации иппотерапии — метода лечения и реабилитации, связанного с верховой ездой.

Зачем региону нужен центр адаптивной верховой езды и насколько иппотерапия помогает детям с инвалидностью, обсудят на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», которая пройдет в четверг, 10 июня, в 11:00.

В студии пресс-центра выступят:

— Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;

— Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);

— Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба.

Открытие центра адаптивной верховой езды планируется в августе 2021 года. Стройка и оснащение клуба ведутся на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе. По словам директора по развитию комплекса Анны Лаппе, планируется построить не просто центр реабилитации, а место «притяжения замечательных людей».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Конный спорт и иппотерапия как средство реабилитации детей
конный спорт иппотерапия медиагруппа патриот
Комментировать
Эксклюзив
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Предприятие-владельца автобуса проверяют силовики после смертельного ДТП на Урале
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164952 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 84589 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 74573 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74140 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 68142 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Рейтинг@Mail.ru