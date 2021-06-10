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Американский B-21 посчитали «неуязвимым» самолетом для ЗРК С-500 России

  /   Обновлено: 10 июня 2021 08:54
Армия
Американский B-21 посчитали «неуязвимым» самолетом для ЗРК С-500 России
wikipedia.org  /  Air Force Official

Вашингтон, 10 июня. Стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, который некоторые считают «самым крутым», посчитали неуязвимым для российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

Мнение о неуязвимости бомбардировщика B-21 для российских С-500 высказали в американском журнале The National Interest. Авторы издания опирались на заявления главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэя, который подчеркнул, что B-21 Raider даст «фору вероятным противникам минимум на десятилетие».

Авторы американского издания указывают, что платформа, на которой создан B-21 Raider, предусматривает актуальную модернизацию. Улучшения будут учитывать появляющиеся у врага новые радары и ракеты большой дальности. Также издание упоминает повышение скорости сбора и анализа информации, а также новые возможности оружия.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» относится к совершенно новому оружию. Он совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО, способен бороться как с воздушными целями в атмосфере Земли, так и с целями за ее пределами — в ближнем космосе. Кроме того, ЗРК является является первой в мире системой ПКО — противокосмической обороны.

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бомбардировщик ввс сша с-500 b-21
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