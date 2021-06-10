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Небольшое землетрясение произошло у берегов Камчатки

Происшествия
Небольшое землетрясение произошло у берегов Камчатки
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Петропавловск-Камчатский, 10 июня. Подземные толчки магнитудой 4,4 по шкале Рихтера произошли рядом с восточным побережьем Камчатки. Об этом сообщили в региональном отделении геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия, которое случилось в 04:45 по московскому времени, находился в 115 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг подземных толчков располагался на глубине 46 километров. По данным местного отделения МЧС, местные жители не обращались в экстренные службы.

Около недели назад на Камчатке произошли сразу несколько землетрясений. По информации сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла по шкале Рихтера.

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