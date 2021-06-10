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Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020

Спорт
Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020
instagram.com  /  @nobel_arustamyan

Москва, 10 июня. После неудачной попытки спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна все же аккредитовали на Евро-2020. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теперь комментатор официально сможет работать в качестве работника прессы на европейском первенстве. В дело вмешался МИД РФ. Возможно, это и стало причиной отмены решения, приятого ранее.

Нобелю Арустамяну ранее отказали в аккредитации на Евро-2020 из-за посещения спортивным журналистом Нагорного Карабаха. Об этом заявил оргкомитет турнира в Баку.

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