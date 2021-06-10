Грозы с порывами ветра ожидают жителей Москвы 10 июня

Москва, 10 июня. Осадки в виде дождей и гроз застанут москвичей 10 июня. Кроме этого, ожидаются порывы сильного ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная погода будет радовать теплой температурой, отметки которой будут достигать от +20 до +22 градусов. Ночью наступит похолодание до +13 градусов, передает ТАСС.

Жителей Подмосковья ожидает +24 градуса тепла днем. Ночью температура опустится до +10 градусов. Скорость северо-восточного ветра достигнет до 17 м/с. Также ожидается сохранение уровня желтой опасности в Москве и Подмосковье вплоть до следующего дня.

Осадки могут возникать не только по велению погоды. Британские ученые создали способ вызывать дождь с помощью дронов. Технологию протестируют в Объединенных Арабских Эмиратах.