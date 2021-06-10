Жителя Саратова признали виновным в жестком убийстве из-за татуировок

Саратов, 10 июня. Суд признал 40-летнего местного жителя виновным в убийстве собутыльника, мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима. Убийство произошло во время конфликта, разгоревшегося из-за наличия татуировок у обвиняемого.

«Учитывая то, что подсудимый ранее уже отбывал уголовное наказание, срок достаточно ожидаемый. Если бы он сделал чистосердечное признание, смог бы скостить себе пару-тройку лет. Но у людей отсидевших, как правило, считается «неприличным» давать признательные показания», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Андрей Иванов.

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