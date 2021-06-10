Случайные прохожие стали жертвами страшной аварии под Екатеринбургом

Лесной, 10 июня. Погибшими и пострадавшими в результате наезда автобуса на заводской КПП стали прохожие и работники, которые не находились в транспорте, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Никто из находившихся в салоне автобуса не пострадал. Владельцем ПАЗа, совершившего наезд на находящихся на улице людей, является Нижнетуринское ПАТП. Происшествие случилось около контрольно-пропускного пункта (КПП) рядом со входом на заводскую территорию.

Авария могла произойти по причине неисправности тормозов. На данный момент известно о шести погибших и 15 пострадавших в результате ДТП.