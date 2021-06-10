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10 июня 08:23
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Потепление повлияло на скорость российских водителей зимой

Общество
Потепление повлияло на скорость российских водителей зимой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июня. Водители в России начали чаще превышать скорость дорожного движения в зимнее время. К такому выводу пришли в МВД.

Исследование на эту тему провели аналитики Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Они установили число нарушений ПДД в 2020 году и сравнили их с показателями 2019 года, пишет ТАСС.

Самый высокий прирост случаев превышения скоростного режима наблюдался в январе прошлого года — свыше 52%. Это может быть связано с теплой зимой. Высокая температура воздуха препятствует образованию снежного покрова и наледи на дорогах, которые затрудняют движение и не провоцируют непроизвольное снижение скорости машины.

ГИБДД ранее составила портрет среднестатистического нарушителя ПДД в России. Таковым оказался безработный мужчина со средним профессиональным образованием.

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