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10 июня 08:23
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Жертвами ДТП на Урале были работники дочернего предприятия Росатома

Происшествия
Жертвами ДТП на Урале были работники дочернего предприятия Росатома
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 10 июня. Погибшие в аварии в Свердловской области с участием автобуса люди, были сотрудниками дочернего предприятия Росатом. Об этом сообщили в организации.

Семьи погибших в ДТП получат от «Электрохимприбора» всю необходимую помощь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы предприятия.

Известно, что автобус принадлежал Нижнетуринскому автотранспортному предприятию. Согласно предварительной информации, у автотранспортного средства отказала тормозная система.

«Шесть человек погибли. Конечно, [от предприятия будет оказана помощь семьям погибших]», – сообщили в пресс-службе.

Также, согласно неподтвержденной информации, тормоза автобуса отказали из-за того, что автотранспортное средство не прошло своевременное обслуживание. Очевидцы подчеркнули, что автобус уже попадал в ДТП до трагедии.

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дтп урал росатом свердловская область
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