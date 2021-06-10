Премьер-министр Испании предложил разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V»

Буэнос-Айрес, 10 июня. Разрешить въезжать в страны Евросоюза гражданам, которые вакцинировались от COVID-19 «Спутником V» призвал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Санчес в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе отметил, что прежде всего нужно руководствоваться здравым смыслом. Глава испанского правительства указал, что вакцины, которые получают жители других стран имеют тот же эффект, что и сертифицированные в ЕС препараты.

Испанский политик утверждает, что вакцинация «не должна стать препятствием, для передвижения между континентами». Санчес также указал, что сейчас проводят инспекции, для возможности включения «Спутника V» в реестр препаратов, которые ВОЗ рекомендует для экстренного применения.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Псковской области сообщил, что пара из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева получили полную дозу российской вакцины «Спутник V» в одной из поликлиник региона.