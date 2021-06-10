Диетолог Бочарова рассказала о вредном воздействии абрикосов на организм

Москва, 10 июня. Употребление абрикосов на голодный желудок способно привести к проблемам с пищеварением, предупредила диетолог Татьяна Бочарова.

Абрикосы, по словам эксперта, содержат лимонные и яблочные кислоты. В связи с этим они могут провоцировать изжогу.

Совсем отказаться от абрикосов диетолог посоветовала людям, жалующимся на обострение гастрита, язвы и синдрома раздраженного кишечника. Абсолютно здоровым следует не превышать безвредную дозу. Она составляет 200-300 граммов в день. В противном случае может возникнуть диарея.

«Сушеные абрикосы, или курагу, также не рекомендуют тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. В кураге много сахаров, которые в сочетании с пищевыми волокнами вызывают метеоризм», — подчеркнула Бочарова в беседе с РИА Новости.

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