Мошенники изобрели новую схему обмана российских граждан

Москва, 10 июня. Российские мошенники начали обманывать граждан по телефону при помощи голосовых помощников. Роботы совершают звонок пользователям банка для подтверждения перевода.

Потенциальной жертве нужно всего лишь подтвердить перевод. В случае отказа к работе с клиентом подключается оператор для уточнения причин такого решения.

«В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», — объяснил руководитель ОНФ «За права заемщиков» Евгений Лазарев.

Кроме этого, злоумышленники обнаружили способ использования старых телефонных номеров. Это дает доступ преступникам к аккаунтам пользователей, позволяя устраивать фишинговые и спам-атаки.