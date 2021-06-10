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10 июня 08:22
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Мошенники изобрели новую схему обмана российских граждан

Общество
Мошенники изобрели новую схему обмана российских граждан
pixabay.com  /  Vitabello

Москва, 10 июня. Российские мошенники начали обманывать граждан по телефону при помощи голосовых помощников. Роботы совершают звонок пользователям банка для подтверждения перевода.

Потенциальной жертве нужно всего лишь подтвердить перевод. В случае отказа к работе с клиентом подключается оператор для уточнения причин такого решения.

«В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», — объяснил руководитель ОНФ «За права заемщиков» Евгений Лазарев.

Кроме этого, злоумышленники обнаружили способ использования старых телефонных номеров. Это дает доступ преступникам к аккаунтам пользователей, позволяя устраивать фишинговые и спам-атаки.

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