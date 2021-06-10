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Ленинградский зоопарк рассказал о состоянии новорожденного северного оленя

Общество
Ленинградский зоопарк рассказал о состоянии новорожденного северного оленя
Невские Новости  /  Григорьева Оксана

Санкт-Петербург, 10 июня. Самка северного оленя из Ленинградского зоопарка меньше месяца назад родила детеныша. Семья животных стала родителями 17 мая. Работники организации рассказала о состоянии олененка.

Новорожденного прозвали Ямала. По словам сотрудников, малыш уже начинает уверенно передвигаться. Кроме этого, юнец старается освоить бег. Об этом стало известно из социальной сети «Вконтакте».

«Когда Ямалу становится скучно, он начинает скакать кругами вокруг матери, пытаясь привлечь ее внимание. А если его проказы утомляют ее, то она прячется от него в свой домик», – поделились в зоопарке.

Также счастливыми родителями стали благородные олени крымского зоопарка. Пара животных родила на свет потомство. Еще три оленихи также ждут пополнения в семье.

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зоопарк олень природа животное
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