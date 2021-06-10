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10 июня 08:22
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Установлена предварительная причина ДТП с автобусом в Свердловской области

Происшествия
Установлена предварительная причина ДТП с автобусом в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 10 июня. Причиной наезда автобуса на людей под Екатеринбургом могла стать техническая неисправность. По словам очевидцев, транспортное средство уже попадало в ДТП до трагедии.

Согласно неподтвержденным данным, автобус не прошел своевременное обслуживание, в результате чего у него отказала тормозная система. По словам очевидцев, машина уже неоднократно ломалась и съезжала в кювет.

Автобус с рабочими марки ПАЗ ранее протаранил ворота предприятия и сбил людей, которые стояли на остановке после смены. На месте погибли шесть человек, еще около 15 были госпитализированы.

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дтп автобус свердловская область
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