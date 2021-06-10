Двое пострадавших в ДТП на Урале находятся в критическом состоянии

Екатеринбург, 10 июня. Жертвами аварии с участием автобуса в Свердловской области стали шесть человек, из них 15 пострадали. По данным ГИБДД, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Свердловской области Евгения Куйвашев рассказал, что всех пострадавших разместят в областных больницах. По его словам, за ними был отправлен медицинский вертолет.

Пресс-служба городского комитета здравоохранения, сообщила что двое тяжелораненых отправлены в НИИ скорой помощи. Остальные будут размещены в больнице №26.

Авария произошла рано утром 10 июня. Автобус с пассажирами наехал на остановку из-за отказа тормозов, в результате чего погибли шесть человек.