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10 июня 08:22
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Скончался лауреат Нобелевской премии Ричард Эрнст

Происшествия
Скончался лауреат Нобелевской премии Ричард Эрнст
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Винтертур, 10 июня. Умер американский лауреат Нобелевской премии Ричард Эрнст. Ученый прославился своей методикой анализа химических свойств атомов, которая стала путем к созданию основы для МРТ.

Исследовать скончался на 88-ом году жизни в маленьком швейцарском городе Винтертур. Об этом рассказали журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на официальное заявление Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, где Эрнст работал до самой смерти.

Одним из главных открытий американского исследователя стала работа по сбору методов для анализа химических свойств атомов. Именно это помогло создать определенную базу для магнитно-резонансной томографии, которая сегодня используется как в науке, так и в медицине.

Ранее российский писатель Сергей Комков рассказал, почему его кандидатуру выдвинули на Нобелевскую премию. Писатель отметил, что важным критерием стали поправки в Конституцию РФ и прописывание понятия «бог» в основном законе страны. По словам Комкова, такой шаг повысил авторитет государства.

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наука нобелевская премия ричард эрнст
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