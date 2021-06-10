Скончался лауреат Нобелевской премии Ричард Эрнст

Винтертур, 10 июня. Умер американский лауреат Нобелевской премии Ричард Эрнст. Ученый прославился своей методикой анализа химических свойств атомов, которая стала путем к созданию основы для МРТ.

Исследовать скончался на 88-ом году жизни в маленьком швейцарском городе Винтертур. Об этом рассказали журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на официальное заявление Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, где Эрнст работал до самой смерти.

Одним из главных открытий американского исследователя стала работа по сбору методов для анализа химических свойств атомов. Именно это помогло создать определенную базу для магнитно-резонансной томографии, которая сегодня используется как в науке, так и в медицине.

Ранее российский писатель Сергей Комков рассказал, почему его кандидатуру выдвинули на Нобелевскую премию. Писатель отметил, что важным критерием стали поправки в Конституцию РФ и прописывание понятия «бог» в основном законе страны. По словам Комкова, такой шаг повысил авторитет государства.