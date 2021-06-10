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10 июня 08:22
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National Geographic заявил о существовании пятого океана

Наука
National Geographic заявил о существовании пятого океана
pixabay.com

Вашингтон, 10 июня. Отличительные особенности вод у берегов Атлантиды позволили выделить их в группу океанов. Такой факт был признан специалистами Национального географического общества США.

Природное явление получило название Южный океан. Начиная с 8 июня 2021 года учебная организация начнет отмечать его на картах. Об этом сообщает журнал National Geographic.

Термин Южного океана включает в себя береговые воды Атлантиды, промывающие до 60 градусов южной широты. Однако в их число не вошли Пролив Дрейка и море Скоша.

Внимание ученых также привлекло Каспийское море, у которого существует риск развития экологической катастрофы. По мнению географа Малинина, решить проблему может поворот северных рек.

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океан антарктида природа
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