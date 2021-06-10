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10 июня 08:22
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Сатанист принес в жертву двух сестер для заключения сделки с дьяволом

Происшествия
Сатанист принес в жертву двух сестер для заключения сделки с дьяволом
pixabay.com

Лондон, 10 июня. Житель Великобритании жестоко расправился со своими сестрами для заключения сделки с дьяволом. С помощью верховного демона зла молодой человек хотел выиграть лотерею.

Убийство произошло 6 июня прошлого года. По версии следствия, 19-летний Даньял Хусейн решил принести в жертву своих родственниц: 27-летнюю Николь Смоллман и 46-летнюю Бибу Генри. Молодой человек напал на сестер с ножом после празднования дня рождения Генри в загородном доме, передает Mail Online.

Девушки не вернулись домой, после чего их семьи обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тела жертв на следующий день в живой изгороди. На одном трупе было восемь ножевых ранений, а на втором — 28. Молодой человек стал главным подозреваемым после обнаружение его ДНК на телах погибших. При этом Хусейн отрицает свою вину.

Жертвой поножовщины также стал мужчина из ЯНАО, любимая женщина которого воткнула ему нож в задний проход по самую рукоятку. Пострадавшего обнаружил сосед, который вызвал бригаду медиков.

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великобритания убийство лотерея
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