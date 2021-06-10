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10 июня 08:22
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Военный самолет потерпел крушение в Мьянме

Происшествия
Военный самолет потерпел крушение в Мьянме
pixabay.com

Нейпьидо, 10 июня. Жертвами крушения самолета ВВС Мьянмы стали 12 человек. Соответствующее заявление сделали в экстренных службах страны.

Однако журналисты китайского телеканала CGTM со ссылкой на местные СМИ сообщили, что в самолете в момент крушения находились 16 человек. Авиакатастрофа произошла вблизи города Мандалай. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Перу в результате ДТП с участием автобуса погибли 17 человек. Водитель транспортного средства съехал с трассы и упал в ущелье с высоты 200 метров.

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самолет авиакатастрофа мьянма
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