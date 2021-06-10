Депутат Рады Кива предрек киевскому «боксеру-сутенеру» кресло президента Украины

Киев, 10 июня. Следующим президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Парламентарий подчеркнул, что украинцы ни за что не сделали бы такой выбор. По его словам, за подобным назначением, если оно случится, будут стоять западные кураторы Киева. Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину — прямое тому подтверждение. Кива уверен, что Зеленскому на этой встрече «показали на выход».

«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице», — сказал депутат.

Ранее Украине предсказали катастрофу, которая повергнет население страны в нищету. Политолог Андрей Золотарев раскритиковал выбранный президентом Владимиром Зеленским курс, который в итоге приведет к демонтажу социального государства.