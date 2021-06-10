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Аналитики предрекли уход бензиновых автомобилей с российского рынка

Общество
Аналитики предрекли уход бензиновых автомобилей с российского рынка
pixabay.com  /  stux

Москва, 10 июня. Доля продаж новых легковых авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) приблизятся к нулю через 26 лет. К такому выводу пришла группа экспертов ИК «Петромаркет».

Причиной полного исчезновения ДВС послужит экологическая повестка Европейского союза, а также ужесточение требований к производителям автомобилей с таким типом двигателей. Как следствие, со временем авто на бензине будут дорожать, а на электричестве дешеветь.

Кроме того, главная причина будет крыться в ценовом паритете, и в последующем спаде цены на электромобили по отношению к машинам на бензиновом двигателе. В Европе их стоимость сравняется в 2028 году, а в России чуть позднее из-за ввозных пошлин на электрокары, вводимых с 2022 года 15% до 2050 года.

Ранее портал «Автостат» сообщил, что в России наблюдается рост продаж подержанных электромобилей. Российские автолюбители приобрели 740 подержанных электрокаров в апреле текущего года.

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цены электромобили двс
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