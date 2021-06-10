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Токио будет рекомендовать японским авиакомпаниям летать в обход Белоруссии

Политика
Токио будет рекомендовать японским авиакомпаниям летать в обход Белоруссии
pixabay.com

Токио, 10 июня. Японские авиакомпании должны избегать воздушного пространства Белоруссии. С таким призывом к национальным авиаперевозчикам намерены обратиться власти в Токио.

Летать в обход Белоруссии Токио будет рекомендовать в связи с инцидентом, связанным с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии», — подчеркнул генсек.

Като добавил, что Токио закроет воздушное пространство Японии для белорусской авиакомпании «Белавиа». Ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов.

Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский ранее прокомментировал западные санкции против «Белавиа». Он назвал их попыткой удушения авиакомпании.

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япония белоруссия токио авиакомпании
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