Дженнифер Лопес решилась на переезд ради воссоединения с Беном Аффлеком

Москва, 10 июня. Певица Дженнифер Лопес начала подыскивать дом в Лос-Анджелесе. Она планирует перебраться поближе к актеру Бену Аффлеку.

Точная дата переезда артистки пока неизвестна. Однако она уже начала активно искать школу для своих детей. Источники уточняют, что Лопес очень взволнована своим воссоединением с Аффлеком и желает проводить с ним как можно больше времени.

Лопес и Аффлек уже состояли в отношениях, но расстались 17 лет назад. Месяц назад пара объявила, что хочет начать все с чистого листа. До этого певица на протяжении почти четырех лет встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара сыграла помолвку, но вскоре распалась.

В январе текущего года 48-летний Аффлек тоже расстался со своей избранницей, которой была 32-летняя актриса Ана де Армас. Артисты встретились во время работы над фильмом «Глубокие воды», а с марта 2020 года состояли в отношениях.

Лопес ранее подписала контракт на создание контента для сервиса Netflix. Она и ее продюсерская компания Nuyorican Productions займутся разработкой художественных фильмов и сериалов для платформы.