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10 июня 06:51
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Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря

Общество
Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря
rosmintrud.ru  /  Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты

Москва, 10 июня. Новый формат проведения новогодних праздников в России может быть установлен с 31 декабря. Этот день предлагается сделать выходным без увеличения общего количества нерабочих дней.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью газете «Известия» подтвердил, что в случае принятия подобного решения власти не будут увеличивать количество праздничных дней. Лишний выходной будет взят из январского резерва.

Котяков подчеркнул, что сегодня существует определенное соотношение количества рабочих дней к нерабочим. Этот баланс, по его словам, необходимо сохранить.

Скоро граждане РФ будут отмечать праздник День России. По данным сервиса по поиску работы Superjob, около 15% россиян планируют взять дополнительные отгулы и отпуска, чтобы продлить себе нерабочие дни.

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минтруд выходные 31 декабря
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