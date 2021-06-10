Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря

Москва, 10 июня. Новый формат проведения новогодних праздников в России может быть установлен с 31 декабря. Этот день предлагается сделать выходным без увеличения общего количества нерабочих дней.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью газете «Известия» подтвердил, что в случае принятия подобного решения власти не будут увеличивать количество праздничных дней. Лишний выходной будет взят из январского резерва.

Котяков подчеркнул, что сегодня существует определенное соотношение количества рабочих дней к нерабочим. Этот баланс, по его словам, необходимо сохранить.

Скоро граждане РФ будут отмечать праздник День России. По данным сервиса по поиску работы Superjob, около 15% россиян планируют взять дополнительные отгулы и отпуска, чтобы продлить себе нерабочие дни.