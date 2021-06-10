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Американский врач разрешил есть фастфуд пару раз в неделю

Общество
Американский врач разрешил есть фастфуд пару раз в неделю
pixabay.com

Нью-Йорк, 10 июня. Фастфуд не навредит здоровью, если есть его только несколько раз в неделю, заявил американский врач Дэвид Кац.

Все остальное время, по словам врача, следует питаться исключительно здоровой пищей. Цельнозерновые крупы и злаки, овощи и фрукты должны составлять основу ежедневного рациона.

Употребляющие фастфуд чаще двух раз в неделю люди нередко заболевают сахарным диабетом второго типа. У них также диагностируют ожирение.

Забыть о фастфуде совсем Кац рекомендует тем, кто имеет хронические заболевания. Особенно это касается страдающих от проблем с сосудами и сердцем.

Британский врач ранее поставил на себе эксперимент. Он каждый день в течение месяца ел только фастфуд. В результате у него появились серьезные проблемы со здоровьем.

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