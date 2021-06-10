Крупным торговым сетям могут запретить работу ночью и в выходные дни

Москва, 10 июня. Запрет на работу крупных ретейлеров ночью и в выходные дни в России могут ввести с целью поддержки малого бизнеса. Об этом рассказали в Совфеде.

Подобная мера позволит перенаправить потоки покупателей из крупных магазинов и супермаркетов на различные ярмарки и в нестационарные торговые точки. Об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор также предложил поддержать бизнесменов, работающих по франшизе крупных сетей. А небольшим магазинчикам нужно предложить объединяться в ассоциации и союзы. Об этом пишет в своем материале издание «Известия».

Ранее в Госдуму был внесен на рассмотрение закон, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.