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10 июня 06:51
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Захарова пригрозила Евросоюзу американским «большим братом»

Общество
Захарова пригрозила Евросоюзу американским «большим братом»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 10 июня. Странам Европейского союза нужно опасаться «большого брата» из США, а не мнимых хакеров из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецслужбы Соединенных Штатов регулярно следят за жителями Европы или склоняют их к шпионажу. Этот факт наглядно подтверждает дело экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, заметила Захарова.

Этими словами дипломат дала оценку окончательному постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу в связи со вскрытыми Эдвардом Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции. По ее словам, события 15-летней давности повторились: раньше Швеция помогла США следить за Европой, а теперь Дания содействовала в шпионаже за Европой и Швецией.

Ранее Захарова высказалась о заявлениях экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Конгрессе США. По ее словам, решения Тихановской прицельно бьют по белорусам.

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