Препарат AstraZeneca может вызвать проблемы со свертываемостью крови

Лондон, 10 июня. Вакцинированные европейским препаратом компании AstraZeneca люди начали замечать побочные эффекты. Об этом сообщают ученые, проанализировавшие состояние 2,5 млн шотландцев.

Исследованием занялись британские ученые. По их данным, частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у получивших прививку препаратом AstraZeneca, составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Кроме того, у таких пациентов нередко возникают кровотечения.

Наибольшему риску подвержены люди старшего поколения и пациенты с сопутствующими заболеваниями. Часто встречалась и другая реакция — повышенное тромбообразование.

Ранее стало известно, что жители Болгарии признали превосходство «Спутника V» перед AstraZeneca. Они поддержали принятое Минздравом России решение о невозможности комбинации двух вакцин.