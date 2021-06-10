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10 июня 06:50
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Постпредство РФ в ООН обнародовало документацию о госперевороте на Украине

Политика
Постпредство РФ в ООН обнародовало документацию о госперевороте на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Брюссель, 10 июня. Новый сборник документов о событиях 2014 года в Киеве, ознаменовавших государственный переворот, опубликовало постпредство России в ООН.

Документы указывают на преступные и насильственные методы свержения власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

Сборник «Украина: государственный переворот» представил во время неформального заседания СБ ООН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Для ознакомления он доступен на сайте.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал президента Владимира Зеленского большой ошибкой для украинцев. Бывший чиновник уверен, что нынешний глава государства повторит судьбу Порошенко.

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