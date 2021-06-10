«Останемся без топлива»: на Украине оценили, чем обернется разрыв отношений с РФ

Киев, 10 июня. Украина полностью утратит боеспособность, поскольку ВСУ останутся без топлива, если Киев разорвет отношения с Россией. Такой прогноз сделал Алексей Арестович.

Журналисты телеканала «Украина 24» поинтересовались у советника делегации Киева в контактной группе, считает ли он необходимым Киеву разорвать все отношения с Москвой и Минском. По словам Арестовича, обеспокоенное собственной экономикой государство обязано проводить ревизию «всех отношений» и оставлять только те, без которых утратит боеспособность.

«Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооруженных силах Украины», — уточнил Арестович.

По его мнению, полностью разорвать отношения с Россией и Белоруссией Киев не сможет никогда.

«Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки», — резюмировал Арестович.

Ранее в среду бывший депутат Верховной рады Игорь Марков предрек Украине неминуемый возврат к России. По его словам, украинских олигархов настигнет расплата за предательство своей страны и учиненный в ней беспредел после событий 2014 года.

Марков отметил, что сейчас большинство украинских олигархов понимают, что экономические отношения с Германией и Россией гораздо важнее одобрения США. При этом он выразил недоумение действиями украинских властей, которые разрушили добрососедские отношения и сожгли все мосты.