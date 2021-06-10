Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 06:50
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради воссоединения с Беном Аффлеком
Минимум четыре легковушки выгорели во время пожара в центре Петербурга
Минтруд рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря
Американский врач разрешил есть фастфуд пару раз в неделю
Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября
Перемещение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья возобновлено
Крупным торговым сетям могут запретить работу ночью и в выходные дни
Захарова пригрозила Евросоюзу американским «большим братом»
МИД РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Все новости

«Останемся без топлива»: на Украине оценили, чем обернется разрыв отношений с РФ

Политика
«Останемся без топлива»: на Украине оценили, чем обернется разрыв отношений с РФ
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 июня. Украина полностью утратит боеспособность, поскольку ВСУ останутся без топлива, если Киев разорвет отношения с Россией. Такой прогноз сделал Алексей Арестович.

Журналисты телеканала «Украина 24» поинтересовались у советника делегации Киева в контактной группе, считает ли он необходимым Киеву разорвать все отношения с Москвой и Минском. По словам Арестовича, обеспокоенное собственной экономикой государство обязано проводить ревизию «всех отношений» и оставлять только те, без которых утратит боеспособность.

«Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооруженных силах Украины», — уточнил Арестович.

По его мнению, полностью разорвать отношения с Россией и Белоруссией Киев не сможет никогда.

«Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки», — резюмировал Арестович.

Ранее в среду бывший депутат Верховной рады Игорь Марков предрек Украине неминуемый возврат к России. По его словам, украинских олигархов настигнет расплата за предательство своей страны и учиненный в ней беспредел после событий 2014 года.

Марков отметил, что сейчас большинство украинских олигархов понимают, что экономические отношения с Германией и Россией гораздо важнее одобрения США. При этом он выразил недоумение действиями украинских властей, которые разрушили добрососедские отношения и сожгли все мосты.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Останемся без топлива»: на Украине оценили, чем обернется разрыв отношений с РФ
украина всу арестович
Комментировать
Эксклюзив
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Житель Крыма показал, как преобразился Джанкой в составе России
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 164112 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 75570 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73653 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 70005 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 45482 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru