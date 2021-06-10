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Число машин в России за последние пять лет увеличилось на несколько миллионов

Общество
Число машин в России за последние пять лет увеличилось на несколько миллионов
Невские Новости

Москва, 10 июня. Количество автомобилей в России с 2016 по 2020 год увеличилось на пять миллионов. Наибольшие темпы роста у легковых, сообщили в МВД.

Численность легковых автотранспортных средств у россиян за пять лет увеличилось на 10,3% и составила 49,3 млн единиц. Грузовых машин стало больше на 6,6 млн, вместе с тем количество автобусов уменьшилось на 2,3%. Об этом пишет в своем материале ТАСС, ссылаясь на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Общее количество зарегистрированный в ГАИ автомобилей в 2020 году достигло почти 59 млн, без учета прицепов и полуприцепов. При этом 22,5 млн «легковушек», 3,9 млн грузовиков, 0,37 млн автобусов и почти два миллиона мотоциклов находятся в эксплуатации более 10 лет.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников высказался категорически против снижения максимальной скорости движения в городах. Чиновник назвал эту информацию некорректной и абсурдной.

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автомобили гаи мотоциклы грузовики легковые
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