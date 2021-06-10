Переболевшие COVID-19 могут получить налоговый вычет

Москва, 10 июня. Затраты на восстановление после COVID-19 можно частично компенсировать за счет налоговых вычетов, сообщил адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, крайне важно укреплять свое здоровье, в частности, с помощью физической реабилитации. В следующем году можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные в 2021 году.

«В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта. До конца года этот вопрос решится, и за 2021 год в 2022 году можно будет оформить заявление на такой вычет», — уточнил Андреев в интервью радио Sputnik.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Налоговый вычет также можно получить за медицинские услуги и покупку лекарств. В первом случае максимальный размер вычета составляет до 2 млн рублей. Но речь идет о дорогостоящем лечении, которое есть в списке, составленном Правительством РФ.

«Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет», — добавил специалист.

Напомним, с 21 мая в России вступил в силу упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Россиянам больше не нужно заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы для получения вычета по расходам на приобретение недвижимости и земли. Такое же правило распространяется на погашение процентов по ипотеке и операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. Для оформления вычета достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.