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Переболевшие COVID-19 могут получить налоговый вычет

  /   Обновлено: 10 июня 2021 05:43
Экономика
Переболевшие COVID-19 могут получить налоговый вычет
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июня. Затраты на восстановление после COVID-19 можно частично компенсировать за счет налоговых вычетов, сообщил адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, крайне важно укреплять свое здоровье, в частности, с помощью физической реабилитации. В следующем году можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные в 2021 году.

«В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта. До конца года этот вопрос решится, и за 2021 год в 2022 году можно будет оформить заявление на такой вычет», — уточнил Андреев в интервью радио Sputnik.

Переболевшие COVID-19 могут получить налоговый вычет
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Налоговый вычет также можно получить за медицинские услуги и покупку лекарств. В первом случае максимальный размер вычета составляет до 2 млн рублей. Но речь идет о дорогостоящем лечении, которое есть в списке, составленном Правительством РФ.

«Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет», — добавил специалист.

Напомним, с 21 мая в России вступил в силу упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Россиянам больше не нужно заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы для получения вычета по расходам на приобретение недвижимости и земли. Такое же правило распространяется на погашение процентов по ипотеке и операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. Для оформления вычета достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

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налоги налоговый вычет коронавирус
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