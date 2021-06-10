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10 июня 06:50
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ГИБДД описала среднестатистического нарушителя ПДД

Общество
ГИБДД описала среднестатистического нарушителя ПДД
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Москва, 10 июня. Чаще всего среди осужденных за нарушения ПДД встречаются безработные мужчины со средним профессиональным образованием. Об этом свидетельствует статистика.

Исследование на эту тему провели аналитики Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Его результаты показали, что в 96,4% случаях правонарушения на дорогах совершают мужчины. На женщин приходится лишь 3,6%, что на 0,5% больше прошлогодних показателей. Из 2 370 нарушительниц 26 были беременны, 108 воспитывали ребенка младше трех лет, передает ТАСС.

Возраст большинства нарушителей варьируется от 25 до 49 лет. Среди водителей 14–24 и старше 50 лет преобладают приговоры за ДТП со смертельным исходом или пострадавшими.

Более половины осужденных за аварии или повторное вождение в нетрезвом виде по итогам 2020 года составляли трудоспособные лица без постоянной работы. Треть из них была судима уже не впервые.

МВД России ранее высказалось против снижения максимальной скорости движения в городских условиях. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал эту идею некорректной и абсурдной.

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