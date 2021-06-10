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Журналисты WP дали советы по уменьшению соли в рационе

Общество
Журналисты WP дали советы по уменьшению соли в рационе
pixabay.com  /  monicore

Москва, 10 июня. Уменьшить потребление соли можно путем отказа от ресторанной еды. Так считают журналисты американского издания The Washington Post.

Приготовление блюд в домашних условиях позволяет контролировать количество соли в их составе. Однако полный отказ от добавления этого продукта в пищу может сказаться на ее вкусовых свойствах.

«Есть определенный момент, когда соль в блюде взыграет в ваших рецепторах фейерверком вкуса, но где проходит эта черта — дело индивидуальное и познается со временем», — говорится в статье.

Контролировать количество соли и определить ее необходимость в блюде можно лишь путем экспериментов. Для этого журналисты рекомендуют пробовать еду во время приготовления.

Полный отказ от соли не всегда идет на пользу организму. Врач-диетолог Ирина Бережная рассказала, в чем заключается опасность исключения этого продукта из рациона.

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здоровье питание соль
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