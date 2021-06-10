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10 июня 06:50
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Пчеловод из Башкирии попросил помощи у Анджелины Джоли

Общество
Пчеловод из Башкирии попросил помощи у Анджелины Джоли
pixabay.com  /  PollyDot

Уфа, 10 июня. Российский собиратель меда Радик Краснощеков записал видеообращение к голливудской звезде Анджелине Джоли с просьбой обратить внимание на массовую гибель пчел в Башкортостане.

Краснощеков сообщил, что в Башкирии с конца мая ведется обработка лесов от вредителя шелкопряда. Жертвами работы санитарных служб стали пчелы, которые отравились этим химическим веществом. Более десятка жителей России уже пожаловались по этому вопросу. Ссылку на видеозапись Краснощеков решил отправить напрямую Джоли. Реакции от голливудской звезды пока не последовало.

Анджелина Джоли славится своей заботой к окружающей среде. Недавно она простояла неподвижно 18 минут на съемке с пчелами. Кинозвезда снялась с насекомыми на теле и лице.

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Все новости / Общество / Пчеловод из Башкирии попросил помощи у Анджелины Джоли
анджелина джоли башкортостан мед пчелы
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